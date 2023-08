Studie: Wer diese acht Gewohnheiten ändert, lebt länger

Auf der internationalen Konferenz "Nutrition 2023" in Boston wurden die Ergebnisse einer Langzeitstudie präsentiert, die das wissenschaftliche Verständnis über die Zusammenhänge von Ernährung und Lebensdauer erhöhen.

Diese acht Faktoren sind entscheidend

Ernährt euch gesund Vermeidet Zigaretten Schlaft ausgiebig Seid körperlich aktiv Bewältigt Stress gut Vermeidet Alkoholexzesse Seid nicht von Opioiden abhängig Habt positive soziale Beziehungen

Nach Angaben des Guardian haben Wissenschaftler eine Liste von acht Gewohnheiten zusammengestellt, die das Leben um 20 Jahre oder mehr verlängern können. Idealerweise sollte ihr diese Gewohnheiten einführen, bevor ihr das mittlere Alter erreicht.

Je früher, desto besser, aber selbst wenn man in den 40er, 50er oder 60er Jahren eine kleine Veränderung vornimmt, ist das immer noch von Vorteil. Xuan-Mai T. Nguyen

Die Expertin erklärte, dass ein gesunder Lebensstil für jeden Einzelnen gut ist, sowohl für ihn persönlich als auch für die öffentliche Gesundheit.

So wurde die Studie durchgeführt

Das Forschungsteam unter der Leitung von Xuan-Mai T. Nguyen von der renommierten University of Illinois führte die Studie durch, die sich auf ehemalige Angehörige des US-amerikanischen Militärs konzentrierte. Insgesamt wurden die Daten von 700.000 Personen im Alter von 40 bis 99 Jahren analysiert. Das Hauptziel dieser Studie war es, die Auswirkungen bestimmter Lebensstile auf die Lebenserwartung zu untersuchen. Das Million Veteran Program (MVP) lieferte die Daten von 2011 bis 2019, welche auf der Jahrestagung der American Society for Nutrition in Boston vorgestellt wurden.

Männer und Frauen, die acht therapeutische Lebensstilfaktoren annahmen, konnten ihre Lebenserwartung im Alter von 40 Jahren um 23,7 bzw. 22,6 Jahre erhöhen, verglichen mit denen, die keine Lebensstilfaktoren annahmen. Autoren der Studie

Das sind die Hauptrisikofaktoren

Der Analyse zufolge verringerten geringe körperliche Aktivität, Opioidkonsum und Rauchen die Lebenserwartung am stärksten. Teilnehmer mit diesen Lebensstilfaktoren hatten ein 30-45 Prozent höheres Risiko, während der Studie zu sterben, als andere Probanden. Stress, übermäßiger Alkoholkonsum, schlechte Schlafhygiene und schlechte Ernährung erhöhten dieses Risiko um etwa 20 Prozent. Mangel an guten sozialen Kontakten nur um fünf Prozent. Die Autoren wiesen darauf hin, dass es sich bei ihrer Arbeit um eine Beobachtungsstudie handelt. Daher können sie nicht behaupten, dass die von ihnen abgeleiteten Korrelationen einen direkten kausalen Zusammenhang mit dem Lebensstil zeigen. Professor Naveed Sattar, ein Experte für Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen an der Universität Glasgow, der nicht an der Studie beteiligt war, wies auch darauf hin, dass die Studie keine gerichtliche Prüfung umfasste und daher viele Faktoren die Schlussfolgerungen ungenauer machen könnten.

Diese Daten untermauern den Gedanken, dass die Art und Weise, wie wir unser Leben führen, genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger ist als die Medikamente, die wir zur Vorbeugung oder Behandlung zahlreicher chronischer Krankheiten erhalten. Das bedeutet, dass wir uns nicht einfach mit Medikamenten gesund machen können und dass der Lebensstil immer wichtig ist. Professor Naveed Sattar

Krebs-Risiko durch Lebensstil beeinflusst

Krebs ist ein großes Problem für die öffentliche Gesundheit. Krebs ist weltweit die häufigste Ursache für vorzeitige Todesfälle und wird Prognosen zufolge die durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachten vorzeitigen Todesfälle übertreffen. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) schätzt, dass aufgrund des Bevölkerungswachstums und der Alterung der Bevölkerung die prognostizierte Zahl der neuen Krebsfälle zwischen 2022 und 2040 um 47 % steigen wird. Ausgehend von Erkenntnissen, die vor allem in Ländern mit hohem Einkommen gesammelt wurden, sind etwa 40 % der Krebsfälle vermeidbar. Was die Veränderung einzelner Risikofaktoren im Erwachsenenalter anbelangt, so ist der Verzicht auf das Rauchen vielleicht die etablierteste Lebensstiländerung, von der bekannt ist, dass sie insbesondere Krebserkrankungen der Lunge und des oberen Verdauungstrakts vorbeugt. In einer randomisierten Studie aus dem Jahr 2018 wurde festgestellt, dass die Raucherentwöhnung in Kombination mit einer Ernährungsumstellung das Risiko lebensstilbedingter Krebserkrankungen bei Männern mit hohem Krebsrisiko senkte.

Positives Mindset wirkt sich auf Lebenserwartung aus

Zwei Studien, von denen sich eine über 10 und die andere über 30 Jahre erstreckte, ergaben, dass "starker Optimismus" mit einer um 11 bis 15 Prozent längeren Lebenserwartung verbunden war, selbst wenn man Faktoren wie Gesundheit und sozioökonomischen Status berücksichtigt.