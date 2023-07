Wie fandest du deinen Auftritt auf dem ANTENNE BAYERN Pausenhofkonzert? Das ANTENNE BAYERN Pausenhofkonzert war fantastisch. Es war das schönste Konzert in meinem Leben, muss ich sagen. Ich hatte einen wunder-wunderschönen Vormittag und das war ganz geil und das hat großen Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gefreut.

Wie warst du in der Schule? Ich konnte dann Physik in der Oberstufe abwählen, weil mein Heart-Breaking-Physik-Moment war, dass ich in der Arbeit in der 11. (Klasse) rausgegangen (bin) und dachte, das ist mega gelaufen. Ist wahrscheinlich, also safe, eine 2, wahrscheinlich eine 1. Und dann war es eine 6. Also wenn man noch nicht mal weiß, dass man dumm ist, dann muss man es abwählen. Und dann habe ich es abgewählt.

Und was war dein absolutes Lieblingsfach? Ich war gut in Laberfächern: Deutsch, Englisch - Geschichte war mein Lieblingsfach, aber es war nicht mein Bestes. Deutsch, Englisch, da war ich am besten, wo man einfach so Aufsätze schreiben muss über irgendwas. Am spannendsten fand ich Geschichte.

Hattest du einen peinlichsten Schulmoment? „Ich habe die Abirede gehalten, das war auf jeden Fall ganz schön peinlich. [...] Da habe ich zum ersten Mal die Macht des Direktors gespürt, weil ich wurde, als rauskam, dass ich die Abirede halte bei uns – und ich hatte einen bestimmten Ruf bei uns in der Schule – da wurde ich ins Büro des Direktors bestellt, und mir wurde eindringlich gesagt, was ich nicht zu erwähnen habe [...].“



Wie war dein Eindruck von Weichs? Du bist ja bestimmt durchgefahren. Ja, wir sind in Bayern, also hier ist ja alles schön, fühlt sich alles an wie Urlaub: Gibt gute Brezen – ich wohne ja in Berlin und da sind die Backwaren wirklich eine Katastrophe und hier ist das eine sichere Bank.

Welcher deiner eigenen Sogs ist dein absoluter Liebling? Ne unfair. Also das ist die schlimmste Frage, das ist wie wenn du deine Oma fragst, welches Enkelkind magst du am liebsten? Das Bild mit der Oma ist eigentlich ganz gut, weil es gibt unterschiedliche Anlässe, es gibt das vielleicht ultra schlaue Kind, auf dass man so ein bisschen stolz ist. Dann gibt es das Kind, was so auf jeder Party gut funktioniert - das ist wahrscheinlich "Chöre".