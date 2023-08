Transferchaos beim FC Bayern: Kommt Harry Kane?

„Das, was sich da in den letzten Wochen abspielt, das ist ja in einer Art und Weise absurd, dieses Theater, was ja nicht die Bayern veranstalten, sondern das Außenherum. Da wird ja jede Winzigkeit zu einer Riesennachricht aufgeblasen. Also, da fahren dann Vertreter des FC Bayern auf die Insel. Und wie gucken sie denn, wenn sie da (aus den Gesprächen) wieder herauskommen? Da wird eine Story irgendwie künstlich am Leben gehalten und hochgejazzt. Das geht mir wahnsinnig auf die Nerven und den Bayern, glaube ich, übrigens auch.“

Katrin Müller-Hohenstein