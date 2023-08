Harry Kane: FC Bayern einigt sich auf Ablösesumme

Bayern hat sich auf Ablösesumme geeinigt

Der FC Bayern München hat sich Medienberichten zufolge mit den Tottenham Hotspur auf eine Ablösesumme für Stürmer Harry Kane geeinigt. Die Entscheidung über einen Wechsel zum Fußball-Bundesligisten liege nun beim 30 Jahre alten Engländer, berichtete zuerst das Portal "The Athletic" am Donnerstag. Er soll die Lücke als Torgarant füllen, die Robert Lewandowski seit seinem Weggang hinterlassen hat. Zuvor waren die Bayern-Bosse gleich drei Mal bei den Spurs abgeblitzt. Laut britischen Medienberichten zahlen die Münchner eine Rekord-Ablöse von 100 Mio Euro!

Wer ist Harry Kane?

Insgesamt drei Mal wurde Kane Torschützenkönig in der englischen Premier League, erzielte in der abgelaufenen Saison in 38 Spielen insgesamt 30 Treffer. Er ist beidfüßig, kopfballstark – und mit 1,88 Meter eine echt wuchtige Erscheinung. Abseits des Platzes meidet Kane rote Teppiche und das Blitzlicht. Er ist ein bodenständiger Typ und mit seiner Jugendliebe Katie verheiratet. Gemeinsam haben die beiden drei Kinder, das Vierte ist unterwegs. Schon vor Wochen hat sich Katie auch schon Häuser im Münchner Nobel-Viertel Grünwald angeschaut.