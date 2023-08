Günstiger Urlaub: Diese Sehenswürdigkeiten sind kostenlos

Ähnlich wie Paris hat London nicht den Ruf eine billige Stadt zu sein. Der Vorteil einer derart großen und alten Stadt: Es gibt viele sehenswerte Orte, für die kein Cent ausgegeben werden muss. Für einen tollen Blick auf die Stadt könntet ihr auf den Sky Garden. Einen traditionellen Blick auf London findet ihr mit dem Changing of the Guard (eine Zeremonie des Wachwechsels) am Buckingham Palace oder im National History Museum. Zu all diesen kostenlosen Höhepunkten lassen sich zahlreiche Museen, Kunst Galerien oder Spaziergang-Touren hinzufügen. Hier findet ihr unsere Favoriten: National Gallery, Natural History Museum, Tate Modern, Science Museum, Imperial War Museum, Jack the Ripper Tours und Food Walking Tours. Die grüne Seite der Metropole findet ihr in verschiedenen Parks oder im Barbican Conservatory mit vielen tropischen Pflanzen.