14-Jähriger fährt Polizist mit frisiertem E-Scooter um

Bayreuth (dpa/lby) - Ein 14 Jahre alter Jugendlicher ist in Bayreuth mit einem E-Scooter vor einer Kontrolle geflohen und hat dabei einen Polizisten umgefahren. Dieser sei durch die Wucht des Aufpralls zu Boden geschleudert und verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Beamte musste demnach in eine Klinik gebracht werden, dem Jugendlichen gelang zunächst die Flucht.

Bereits kurze Zeit später konnte der Jugendliche aber von einer Sicherheitswacht gestellt werden, wie es weiter hieß. Er habe versucht, erneut zu fliehen, dabei sei er jedoch von einer Polizeistreife gestoppt und festgenommen worden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 14-Jährige seinen E-Scooter wohl «frisiert» hatte und dieser knapp 40 Kilometer pro Stunde fuhr.

Neben einer Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz müsse sich der 14-Jährige auch auf Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr einstellen. Der E-Scooter sei sichergestellt worden.