14-Jähriger rast mit E-Scooter in Polizeiwagen

München (dpa/lby) - Ein 14-Jähriger ist auf einem E-Scooter in München vor der Polizei geflüchtet und dabei frontal gegen ein Polizeifahrzeug gefahren - er wurde schwer verletzt. Die Beamten hatten den Wagen in den Weg des Jugendlichen gestellt, um ihn zu stoppen, wie die Polizei mitteilte.

Der Junge war am Donnerstagabend durch sein deutlich überhöhtes Tempo aufgefallen - mit rund 50 Kilometern pro Stunde, also mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Zudem fuhr er den Angaben zufolge ohne Kennzeichen und über mehrere rote Ampeln. Um ihn zum Anhalten zu bewegen, stellten die Beamten den Angaben nach ihr Dienstfahrzeug gut sichtbar auf dem Fahrradweg in seinen Weg. Warum der 14-Jährige nicht bremste, ist unklar. Er stürzte und kam in ein Krankenhaus.

Gegen den Jugendlichen wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.