15-Jähriger klaut E-Bikes auf Deutschland-Rundfahrt

Leutkirch im Allgäu (dpa) - Ein 15-Jähriger soll bei einer Art «Deutschland-Rundfahrt» mehrere Fahrräder und Pedelecs gestohlen haben. Nach Polizeiangaben stellte der aus Norddeutschland stammende Jugendliche die Fahrzeuge offenbar ab, sobald der Akku leer war, und entwendete ein weiteres Pedelec.

Demnach wurde der als vermisst gemeldete 15-Jährige am Donnerstag in Leutkirch im Allgäu (Landkreis Ravensburg) mit einem Pedelec aufgegriffen, das er zuvor in Illerbeuren bei Kronburg (Landkreis Unterallgäu) gestohlen haben soll. Auch ein weiterer Fahrraddiebstahl in Lautrach wurde ihm den Angaben zufolge zugeordnet.

Zudem wurden im Bereich Aitrach-Aichstetten (Landkreis Ravensburg) ein Lastenfahrrad und ein E-Scooter gefunden, die mutmaßlich ebenfalls zu der Serie gehören. Der Jugendliche wurde nach Rücksprache mit dem Jugendamt einem Sorgeberechtigten übergeben. Die Polizei sucht nach weiteren möglichen Geschädigten.