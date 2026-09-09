27-Jähriger nach Brand in ehemaliger Gaststätte festgenommen

Vilshofen an der Donau (dpa/lby) - Nach einem Brand in einer ehemaligen Gaststätte in Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) ist ein 27-Jähriger festgenommen worden. Der Mann wird verdächtigt, das Feuer gelegt zu haben, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen meldeten in der Nacht eine eingeschlagene Fensterscheibe an der ehemaligen Gaststätte. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf den 27-Jährigen. Kurze Zeit später stieg laut Polizei Rauch aus dem Bereich des Hausdachs auf. Ausgebrochen war das Feuer ersten Erkenntnissen zufolge im Bereich einer Umkleide im Keller. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell, verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die Ermittler gehen derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich laut Polizei Hinweise darauf, dass der 27-Jährige mutmaßlich auch mit vier weiteren Bränden im Umkreis Ende 2024 in Verbindung stehen könnte. Am Nachmittag wurde der Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Passau vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging Haftbefehl wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Der 27-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.