29-Jähriger stirbt nach schwerem Kranunfall in Mittelfranken

Burghaslach (dpa/lby) - Ein 29-Jähriger ist nach einem Kranunfall in Burghaslach (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) seinen schweren Verletzungen erlegen. Nach Polizeiangaben war er Tage zuvor bei einem Unfall mit einem Kran lebensgefährlich verletzt worden.

Demnach war der Mann am Dienstag mit dem Kopf zwischen einen Kranstützfuß und den Kran geraten, als ein anderer Arbeiter dabei war, die Stützfüße einzufahren. Der Rettungsdienst hatte den 29-Jährigen anschließend erfolgreich reanimiert, wie es hieß. Er hatte den Angaben zufolge wegen eines schweren Schädel-Hirn-Traumas aber in akuter Lebensgefahr geschwebt und war von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden.