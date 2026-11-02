90-Jähriger verursacht Unfall im Allgäu

Pforzen (dpa/lby) - Ein 90-jähriger Autofahrer hat in der Nähe von Kaufbeuren einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der Mann geriet auf der Staatsstraße 2015 zwischen Pforzen und dem Wörishofener Ortsteil Schlingen auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Wagen einer 59-Jährigen, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilte. Sowohl die Frau als auch der 90-Jährige wurden in ihren Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Beide kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, die Rettungskräfte sperrten die Straße für zwei Stunden. Die Ermittler schätzten den Schaden auf 80.000 Euro. Die genaue Unfallursache soll noch geklärt werden.