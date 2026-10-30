93 Prozent der Häftlinge in Bayern sind Männer

München (dpa/lby) - In Bayerns Gefängnissen sind aktuell rund 86 Prozent der verfügbaren Haftplätze belegt. Zum jährlichen Stichtag (31.03.) seien 9.965 Männer und Frauen inhaftiert gewesen, bei 11.483 Haftplätzen, teilte das Justizministerium in München auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Verglichen mit 2025 ist die Auslastung damit praktisch gleich geblieben. Im vergangenen Jahr zählten Bayerns Gefängnisse 9.995 Häftlinge bei damals noch 11.530 Plätzen.

Die meisten Inhaftierten (9.337) sind nach wie vor Männer - nicht mal 7 Prozent sind Frauen (628). 331 Gefangene verbüßten den Angaben zufolge eine Jugendstrafe. 2.917 Personen saßen in Untersuchungshaft, 52 waren Sicherungsverwahrte. Unter den verurteilten Strafgefangenen waren 2025 Vermögens- und Eigentumsdelikte der häufigste Haftgrund.