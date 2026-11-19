Rottenburg an der Laaber/Inkofen (dpa/lby) - Rund um die Trauerfeier und Beisetzung von Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger erwartet die Polizei offenbar großen Andrang. Bereits ab 7.00 Uhr - also vier Stunden vor der Trauerfeier - sei mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen, Beeinträchtigungen und Sperren zu rechnen, heißt es vom Polizeipräsidium Niederbayern. Aufgrund der zu erwartenden Teilnehmerzahl werde man «mit einer erhöhten Anzahl von Einsatzkräften präsent sein».

Die Trauerfeier soll am Samstag um 11.00 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Lichtmess in Inkofen (Landkreis Landshut) beginnen. Danach wird Aiwanger auf dem Friedhof beigesetzt. Bereits ab 8.30 soll es dorthin einen Shuttlebus aus Rottenburg an der Laaber geben, wo auch Parkmöglichkeiten vorhanden sein sollen.

In und um Inkofen gilt zudem ein temporäres Drohnenflugverbot. Die Polizei selbst will aber möglicherweise eine Drohne zur Verkehrsbeobachtung einsetzen.

Aiwanger war am 4. November überraschend im Alter von 55 Jahren in Berlin gestorben. Er war leblos in einem Hotelzimmer gefunden worden - laut Staatsanwaltschaft starb er eines natürlichen Todes. Weitere Einzelheiten wurden bisher nicht genannt und werden wahrscheinlich auch nicht veröffentlicht.