Als langjähriger Gladbacher: Eberl macht Borussia Mut

Stavanger/München (dpa) - Ex-Gladbach-Manager Max Eberl fühlt mit seinem ehemaligen Arbeitgeber. «Ich war 23 Jahre bei dem Verein, natürlich schaue ich dahin und sehe gerade die Entwicklung. Ich habe gestern auch das Spiel ganz angeschaut, hat nicht geholfen, war kein Glücksbringer, sie haben trotzdem verloren», sagte der Sportvorstand des FC Bayern vor dem Abflug der Münchner nach Norwegen. Dort treffen die Münchner am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) auf Viking Stavanger.

Borussia Mönchengladbach belegt nach dem 1:2 beim 1. FC Köln am Sonntag ohne Punkt den letzten Tabellenrang in der Fußball-Bundesliga. Trainer Alexander Blessin verlor damit sein Debüt als Gladbach-Coach. Der 53-Jährige folgte auf Eugen Polanski.

«Keine einfache Situation, aber ich bin mir sicher, dass die Verantwortlichen wissen, was zu tun ist und dass sie wieder rauskommen», sagte Eberl. «Entscheidend ist, dass eben auch das Umfeld in Gladbach gerade versteht, okay, jetzt geht es gerade nicht darum, irgendwelche Träume zu realisieren, sondern einfach da unten rauszukommen.»