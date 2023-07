ANTENNE BAYERN weiterhin Deutschlands Privatradio Nummer 1

Heute sind die aktuellen Radio-Einschaltquoten herausgekommen. Die Media-Analyse (ma 23 Audio II) ist sowas wie der Zeugnistag für unser ganzes Team.



Und wir möchten euch erneut DANKE sagen!



Denn ANTENNE BAYERN bleibt Privatradio Nr. 1 in Deutschland und Bayern. Bundesweit liegen wir mit 3,8 Mio. Hörerinnen und Hörern pro Tag (gesamt, Montag bis Freitag) an der Spitze. Mit guter Laune, viel Musik, einem echten Miteinander und immer mit dem guten Gefühl für Bayern.



Schön, dass Ihr dazu gehört!



ANTENNE BAYERN sagt Danke fürs Einschalten, Zuhören und Weitersagen!

