Auto prallt gegen Brückenpfeiler – Fahrer stirbt

Essenbach (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist in Essenbach (Landkreis Landshut) mit seinem Auto von der Straße abgekommen, gegen zwei Brückenpfeiler geprallt und ums Leben gekommen. Der 48-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb, wie ein Polizeisprecher sagte.

Demnach kam der Mann in der Nacht an einer Unterführung der Autobahn 92 aus zunächst unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Auto gegen einen Brückenpfeiler. Der Wagen wurde über die Straße geschoben und prallte gegen einen weiteren Brückenpfeiler. Infolge der Wucht des Aufpralls wurde der Mann aus dem Auto geschleudert.

Laut dem Polizeisprecher soll der Mann nach ersten Erkenntnissen wohl nicht angeschnallt gewesen sein. Der Wagen fing Feuer und brannte nahezu vollständig aus. Ein Gutachter soll die Unfallursache klären.