Autofahrer verfolgt mutmaßliche Betrüger – mit Erfolg

Tapfheim (dpa/lby) - Ein aufmerksamer Autofahrer hat im Landkreis Donau-Ries die Festnahme zweier mutmaßlicher Trickbetrüger ermöglicht. Eine 62-Jährige war zuvor in Tapfheim (Landkreis Donau-Ries) um Bargeld und Wertsachen gebracht worden, wie die Polizei mitteilte. Die Täter hatten sich am Telefon als Polizisten ausgegeben.

Am Mittwochmittag erschienen demnach dann zwei Männer bei der Frau, nahmen die Wertsachen entgegen und fuhren in einem Auto davon. Als die 62-Jährige misstrauisch wurde, sprach sie einen zufällig vorbeifahrenden Autofahrer an.

Der 51-Jährige folgte dem Wagen und verständigte die Polizei. Mehrere Streifen stoppten das Auto schließlich an der Auffahrt zur Bundesstraße 2 bei Donauwörth und nahmen die Männer fest. Ein Ermittlungsrichter erließ am Donnerstag Haftbefehle gegen die 20 und 30 Jahre alten Verdächtigen. Beide sitzen nun in Untersuchungshaft.