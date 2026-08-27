Autos mit Stahlkugeln beschädigt - Verdächtiger ermittelt

Senden (dpa/lby) - Nach einer Serie von Sachbeschädigungen in Senden (Landkreis Neu-Ulm) hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Der 66-Jährige soll seit November 2022 mehrfach geparkte Fahrzeuge und Gegenstände auf privaten Grundstücken mit Stahlkugeln beschädigt haben, wie die Polizei mitteilte. Nach weiteren Fällen dieser Art im Juni und Juli dieses Jahres habe sich der Verdacht erhärtet.

Einsatzkräfte durchsuchten am Mittwoch das Anwesen des Mannes. Dabei stellten die Polizisten eine Vielzahl an Beweismitteln, insbesondere Steinschleudern, Luftdruckwaffen und eine geladene Schreckschusswaffe, sicher. Nach Polizeiangaben könnten die Waffen manipuliert worden sein und dadurch die Eigenschaften scharfer Schusswaffen aufweisen. Der Schaden, den der Mann angerichtet haben soll, liegt nach derzeitigen Erkenntnissen im mittleren fünfstelligen Bereich.