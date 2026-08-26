Bad Staffelstein: Leitungswasser wieder normal nutzbar

Bad Staffelstein (dpa/lby) - Das Trinkwasser in Bad Staffelstein muss nicht mehr abgekocht werden. Die entsprechende Anordnung für die zentrale Trinkwasserversorgung der Stadt sei mit sofortiger Wirkung aufgehoben, teilte das Landratsamt Lichtenfels mit. Demnach kann das Trinkwasser in der Kernstadt, den Stadtteilen Romansthal, Horsdorf, Schönbrunn und Unterzettlitz sowie in Oberau, Rothof und Staffelberg wieder uneingeschränkt genutzt werden.

Erst kürzlich hatte der Landkreis angeordnet, dass Bürger das Leitungswasser wegen einer Verunreinigung mit Bakterien abkochen sollten. Die genaue Ursache der Verunreinigung teilte der Landkreis zunächst nicht mit.