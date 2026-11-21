München (dpa/lby) - Die Bauarbeiten auf der Autobahn 99 im Osten Münchens haben begonnen. Das ganze Wochenende soll die Straße zwischen dem Kreuz München-Süd und München Ost in beiden Richtungen gesperrt bleiben, teilte die Polizei mit. Grund für die Sperrung ist der Abriss einer Brücke über die Autobahn bei Haar, wie die Autobahn GmbH für Südbayern mitteilte.

Laut Autobahn GmbH handelt es sich um das verkehrsärmste Wochenende des Jahres. Michael Kordon, Direktor der Niederlassung Südbayern der Autobahn GmbH, erklärte, dass vor allem darauf geachtet wurde, nicht in der Ferienzeit zu bauen und kein Großevent in München zu der Zeit stattfindet. Fast 100.000 Fahrzeuge sollen die Strecke im Durchschnitt jeden Tag befahren.

Deutlicher Verkehrsrückgang

Schon im Vorhinein appellierte die Abteilungsleiterin Brückenmodernisierung bei der Autobahngesellschaft, Sabine Wiedemann, an die Autofahrer, alle Fahrten möglichst zu vermeiden. Am ersten Tag der Baustelle sei lediglich ein Drittel des Verkehrs, der sonst über die A99 laufen würde, ermittelt worden, erklärte Wiedemann. Da es für die A99 keine parallele Autobahnverbindung gibt, muss sich der Verkehr durch München quälen. Auch in den umliegenden Landkreisen München, Ebersberg und Erding wurde mit deutlich mehr Fahrzeugen gerechnet.

Schon hunderte Kilometer vor München wiesen Schilder auf die Sperrung hin. So wurden Autofahrer bereits in Nürnberg über alternative Routen aufgeklärt, sagte Michael Kordon. Auch die österreichische Autobahngesellschaft Asfinag informierte frühzeitig über die Baustelle. Diese Maßnahmen hätten laut Kordon gefruchtet.

Brücke mit erheblichen Schäden

Die für die Baustelle verantwortliche Brücke weise demnach altersbedingt erhebliche Schäden auf. Der Abriss muss in einem Stück erfolgen, denn bei einem Teilabriss wäre zu befürchten, dass die restliche Brücke unkontrolliert auf die Fahrbahn der A99 stürze, erklärt die Autobahn GmbH.

Nachdem am Freitagabend die Arbeiten wie geplant angelaufen waren, bleibt Wiedemann zuversichtlich, dass der Zeitplan eingehalten werden kann. 50 bis 60 Menschen sind nun rund um die Uhr mit mehreren Baggern im Einsatz. Kordon sagte, dass die Arbeiter schnell fertig werden wollen. Am Montagmorgen soll dann der Verkehr planmäßig wieder freigegeben werden können.

Nach dem Abriss der Brücke wird unmittelbar mit dem Neubau begonnen, der 2028 abgeschlossen sein soll. Solange fließt der Verkehr über eine Behelfsbrücke.