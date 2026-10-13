Ben Tewaag: Trennung wenige Wochen nach Verlobung

München (dpa) - Wenige Wochen nach der Verlobung ist die Beziehung von Ben Tewaag (50), Reality-TV-Darsteller und Sohn von Schauspielerin Uschi Glas, bereits gescheitert. «Wir sind getrennt», sagte Tewaag der «Bild»-Zeitung. «Ich bin nicht glücklich damit, aber es ist, wie es ist.»

Erst im Juli hatte Tewaag die Verlobung mit einer 41 Jahre alten Italienerin bekanntgegeben. Die Trennung begründete er mit der persönlichen Sturheit der beiden Ex-Partner. «Wir sind vom Sternzeichen her eben zwei

Stiere. Da wir beide extrem stur sein können, weicht in Konflikten oft keiner zurück.»

Tewaag ist gebürtiger Münchner und ehemaliger Teilnehmer bei TV-Shows wie «Promi Big Brother» und «Kampf der Realitystars».