Bergsteiger bei Berchtesgaden tödlich verunglückt

Berchtesgaden (dpa/lby) - Ein 24 Jahre alter Bergsteiger aus Dortmund ist in den Berchtesgadener Alpen ums Leben gekommen. Wie Polizei und das Bayerische Rote Kreuz mitteilten, hatte sich der junge Mann am Mittwochabend noch bei seinem Vater gemeldet und ihm gesagt, dass es später wird. Er war demnach allein auf dem Weg zum Kehlsteinhaus.

Als er später nicht mehr erreichbar war, rief sein Vater schließlich Hilfe. Bergwacht und Polizei fanden die Leiche des 24-Jährigen in der Nacht am Beginn des sogenannten Steftensteiges auf der Kehlstein-Südwestseite. Der Bergsteiger sei erfahren und gut ausgerüstet gewesen. Der Kriseninterventionsdienst betreute den Vater.