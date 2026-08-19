Besuchermagnet Neuschwanstein: 75 Millionen Gäste

Schwangau (dpa/lby) - Der Tourismus-Hotspot Schloss Neuschwanstein hat die Marke von 75 Millionen Gästen geknackt. Die 75-millionste Besucherin ist eine 38-jährige Frau aus Ötisheim in Baden-Württemberg. Sie war mit ihrer Familie zu Gast. Zur Feier des Tages überreichte der Präsident der Bayerischen Schlösserverwaltung, Hermann Auer, der Familie Blumen und eine Jahreskarte der Bayerischen Schlösserverwaltung, wie das Bayerische Finanz- und Heimatministerium mitteilte.

Schloss Neuschwanstein ist mit jährlich rund 1,1 Millionen Gästen der größte Besuchermagnet der Bayerischen Schlösserverwaltung. Mehr als 70 Prozent der Besucher reisen derzeit aus dem Ausland an, so das Ministerium. Seit gut einem Jahr zählt es zum Unesco-Welterbe.

Das Bauwerk wurde erstmals am 1. August 1886 für das Publikum geöffnet - kurz nach dem Tod von König Ludwig II. Zu Besuch waren auch schon viele prominente Persönlichkeiten wie der frühere US-Präsident Bill Clinton und Hollywood-Star George Clooney. Die Zahl von einer Million Gästen pro Jahr wurde erstmals 1980 überschritten. Den Rekord hält das Jahr 2014 mit rund 1,57 Millionen Besuchern.

Das im Auftrag von Ludwig II. ab 1868 errichtete und nie fertiggestellte Schloss gilt als weltweites Hauptwerk des Historismus. Insgesamt verzeichnen die von der Bayerischen Schlösserverwaltung betreuten Schlösser, Burgen und Residenzen jährlich etwa fünf Millionen Gäste.