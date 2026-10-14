Bis zu 20 Grad möglich, aber nachts wird es frostig

München (dpa/lby) - In der Wochenmitte können sich die Menschen in Bayern über mildes und weitgehend auch sonniges Herbstwetter freuen. Zwar ist es zunächst bewölkt und vereinzelt kann es nochmals regnen, danach kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) aber Auflockerungen und öfter Sonne an. Die Temperaturen sollen noch einmal auf bis zu 19 Grad steigen.

In der Nacht zum Donnerstag kratzen die Temperaturen teilweise am Gefrierpunkt, so soll es im Bayerischen Wald auf nur noch 1 Grad herunterkühlen. Wie es für die Jahreszeit typisch ist, wird es in der Nacht und am Morgen Nebel geben. In einigen Regionen Südbayerns soll sich das trübe Wetter am Donnerstag bis zum Nachmittag halten, ehe die Sonne den Nebel ablösen kann. Ansonsten ist es zuvor bereits freundlich bei bis zu 18 Grad.

Einen ähnlichen Wettermix kündigen die Meteorologen auch für den Freitag an. Dann könnte sogar noch einmal die 20-Grad-Marke auf dem Thermometer erreicht werden.