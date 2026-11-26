Weiden (dpa/lby) - Nachdem Ermittler vor gut zwei Wochen einen 55 Jahre zurückliegenden, bisher nicht gelösten Cold Case aus Weiden in der Oberpfalz wieder aufgerollt haben, sind etwa 20 Hinweise eingegangen. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Kripo und Staatsanwaltschaft wollen das Verbrechen, bei dem im Dezember 1971 zwei Mitarbeiter eines Supermarktes erschossen wurden, endlich aufklären. Die Anklagebehörde geht von Raubmord aus.

Welche Hinweise aus der Bevölkerung konkret eingegangen sind, gibt die Polizei nicht bekannt. Ob sie zur Aufklärung des Falles beitragen können, lasse sich ebenfalls noch nicht sagen. Der Großteil der Hinweise sei telefonisch eingegangen.

Eine vierköpfige Arbeitsgruppe der Polizei ermittelt wieder in dem Fall. Zeugenhinweise könnten eine wichtige Rolle spielen, hieß es. Von der Tat seien zudem Asservate vorhanden. Hier setzen die Ermittler auf neue technische Möglichkeiten, um mögliche Hinweise oder Spuren zu finden.

Tödliche Schüsse auf Parkplatz

Am Abend des 10. Dezember 1971 waren der Geschäftsführer eines Supermarktes und sein Stellvertreter beim Verlassen des Gebäudes auf dem Parkplatz von zwei bisher unbekannten Tätern erschossen worden. Der Geschäftsführer habe die Tageseinnahmen in Höhe von 60.000 Mark zur Bank bringen und sich mit seinen Kollegen danach in einem Gasthaus treffen wollen.

Auf dem Parkplatz sei er von den beiden Tätern angegangen worden, er habe sich massiv gewehrt, drei Kollegen seien zu Hilfe geeilt. Die Täter hätten zahlreiche Schüsse auf die vier Männer abgegeben, zwei starben, zwei wurden schwer verletzt. Die Täter erbeuteten etwa die Hälfte der Tageseinnahmen.

Letzte Chance auf Aufklärung?

Da das Verbrechen bereits so lange zurückliegt, gehen die Ermittler davon aus, dass es ihre letzte Chance ist, den Fall aufzuklären. Täter, mögliche Mitwisser oder Zeugen seien heute - falls überhaupt noch am Leben - in einem hohen Alter, sagte Kriminalrat Thomas Gallei kürzlich. Vielleicht wolle sich jemand im Herbst seines Lebens etwas von der Seele reden.