Dank Videoaufnahmen - Verdächtiger nach Übergriff ermittelt

München (dpa/lby) - Nach einem sexuellen Übergriff auf eine Wiesn-Besucherin haben Aufnahmen der Videoüberwachung die Ermittler zu einem Verdächtigen geführt. Der Mann soll die 20 Jahre alte Frau auf dem Münchner Oktoberfest über der Kleidung im Intimbereich angefasst haben, teilte die Polizei mit.

Die Frau habe den Mann konfrontiert, woraufhin sich dieser mit einem Begleiter in Richtung eines Festzelts entfernt habe. Die Frau verständigte die Polizei im «SafeSpace» auf dem Festgelände.

Die Schwester der 20-Jährigen habe Fotos von dem Verdächtigen gemacht. Anhand von diesen und den Videoaufzeichnungen vom Festgelände ist der Mann den Angaben zufolge identifiziert worden.