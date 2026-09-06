Das sagt der Bayern-Boss zur Zukunft von Kane und Olise

München (dpa) - Der FC Bayern sieht sich in den Vertragsverhandlungen mit Stürmerstar Harry Kane auf einem guten Weg. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen berichtete in der Sendung «Doppelpass» des TV-Senders Sport1 von den bereits bekannten ersten Gesprächen mit dem Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft. «Wir haben ein entspanntes Verhältnis», versicherte er. Es sei «spürbar, dass beide Seiten das wollen».

Kanes Interessen werden von seinem Vater und Bruder vertreten. Bei den Gesprächen geht es auch um das künftige Gehalt des Topverdieners und die Laufzeit des neuen Vertrages bis 2029 oder 2030. Die Dauer sei «eine von den Kleinigkeiten, über die ich hier nicht spreche», sagte Dreesen lachend. Kane soll bei den Münchnern die längere Vertragslaufzeit wünschen. Das Lager des Stürmers plant die generelle Karriere des 33-Jährigen dem Bayern-Vorstand zufolge sogar über drei Jahre hinaus.

Tore wie am Fließband

Kane hatte beim Bundesligastart gegen den VfB Stuttgart vor mehr als einer Woche davon gesprochen, dass es «noch eine Menge Diskussionen um die Details geben» werde. «Es ist womöglich nicht mein letzter Vertrag, aber ein großer Vertrag, über den ich entscheiden muss.» Kane war im Sommer 2023 für die Münchner Rekordablöse von rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu den Bayern gekommen und schießt Tore wie am Fließband.

Die Zukunft von Michael Olise (24) beim FC Bayern München ist zumindest vertraglich noch bis zum 30. Juni 2029 geregelt. Der herausragende Offensivspieler wurde aber schon mit angeblichen Angeboten in Höhe von sogar 200 Millionen Euro Ablöse in Verbindung gebracht.

Der «Zauberer» Olise

«In dem Geschäft etwas zu versprechen, ist eine heikle Geschichte», sagte Dreesen. In diesem Sommer habe für den französischen Nationalspieler jedenfalls kein Angebot auf dem Tisch gelegen. «Ob wir ihn dauerhaft werden halten können, werden wir im Sommer neu besprechen.»

Olise war im Sommer 2024 für rund 55 Millionen Euro von Crystal Palace zu den Münchnern gewechselt, wo er einer der absoluten Leistungsträger und Stars ist. «Olise ist ein Zauberer auf dem Platz», lobte Dreesen.