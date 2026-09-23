Ein Defibrillator – oft auch Defi oder AED (Automatisierter Externer Defibrillator) genannt – ist ein tragbares Gerät, das bei einem Herzstillstand durch Kammerflimmern eingesetzt wird. Das handliche Gerät erkennt gefährliche Herzrhythmusstörungen und kann mit einem gezielten Stromstoß das Herz wieder in den richtigen Takt bringen. In Bayern findet ihr Defibrillatoren an vielen öffentlichen Orten, in Firmen oder Sportstätten.

Ihr solltet einen Defibrillator immer dann einsetzen, wenn eine Person



bewusstlos ist,

ist, nicht mehr oder nur noch flach atmet ,

, und ihr zu zweit Erste Hilfe leisten könnt.

Gerade in Bayern, wo viele Menschen aktiv sind – ob beim Wandern, auf Volksfesten oder im Alltag – ist es wichtig, schnell zu handeln. Kammerflimmern ist die häufigste Ursache für den plötzlichen Herztod. Ein Defibrillator kann in den ersten Minuten entscheidend sein.