Defibrillator richtig anwenden: So funktioniert Erste Hilfe mit dem Defi in Bayern – Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Notfall
Plötzlicher Herztod kann überall passieren – zu Hause, im Büro oder beim Sport. Ein Defibrillator kann in wenigen Minuten Leben retten. Wie ihr das Gerät richtig benutzt und worauf ihr in Bayern achten solltet, erfahrt ihr in unserem Ratgeber. Alle wichtigen Infos lest ihr hier.
ANTENNE BAYERNANTENNE BAYERN GmbH & Co. KG
Defibrillator anwenden: Was ist ein Defibrillator?
Ein Defibrillator – oft auch Defi oder AED (Automatisierter Externer Defibrillator) genannt – ist ein tragbares Gerät, das bei einem Herzstillstand durch Kammerflimmern eingesetzt wird. Das handliche Gerät erkennt gefährliche Herzrhythmusstörungen und kann mit einem gezielten Stromstoß das Herz wieder in den richtigen Takt bringen. In Bayern findet ihr Defibrillatoren an vielen öffentlichen Orten, in Firmen oder Sportstätten.
Defibrillator in Bayern: Wann kommt der Defi zum Einsatz?
Ihr solltet einen Defibrillator immer dann einsetzen, wenn eine Person
bewusstlos ist,
nicht mehr oder nur noch flach atmet,
und ihr zu zweit Erste Hilfe leisten könnt.
Gerade in Bayern, wo viele Menschen aktiv sind – ob beim Wandern, auf Volksfesten oder im Alltag – ist es wichtig, schnell zu handeln. Kammerflimmern ist die häufigste Ursache für den plötzlichen Herztod. Ein Defibrillator kann in den ersten Minuten entscheidend sein.
Erste Hilfe Defibrillator: Schritt-für-Schritt-Anleitung
So benutzt ihr einen Defibrillator richtig:
Defibrillator einschalten und auf die Sprachanweisungen warten.
Oberkörper der Person freimachen.
Elektroden nach Anleitung aufkleben: Eine rechts unterhalb des Schlüsselbeins, die andere seitlich am linken Brustkorb unterhalb der Achsel. Falls nötig, Brusthaare mit dem beiliegenden Rasierer entfernen.
Gerät analysiert den Herzrhythmus automatisch.
Schock auslösen, wenn das Gerät dazu auffordert – dabei Abstand halten!
Herzdruckmassage und ggf. Beatmung nach Anweisung fortsetzen, bis das Notfallteam eintrifft.
Tipp: In Bayern sind viele AEDs mit klaren Symbolen, Skizzen oder sogar Monitoren ausgestattet, die euch Schritt für Schritt begleiten.
AED benutzen: Worauf müsst ihr achten?
Herzschrittmacher: Elektroden mit mindestens 2,5 cm Abstand zum Gerät aufkleben.
Nässe: Die Person und Helfende dürfen nicht nass sein. Bei Regen, Schnee oder Pfützen: Ins Trockene bringen und nasse Kleidung entfernen.
Explosionsgefahr: Bei Gasgeruch oder brennbaren Stoffen: Erst an einen sicheren Ort bringen.
Kammerflimmern und Herzstillstand: Die 3-Minuten-Regel
Hirnzellen sterben nach 3 bis 5 Minuten ohne Sauerstoff ab. Ein Stromstoß innerhalb der ersten drei Minuten erhöht die Überlebenschance deutlich. Deshalb sollten Defibrillatoren in Bayern gut sichtbar und schnell erreichbar sein – zum Beispiel an Eingängen, Treppen oder zentralen Punkten in Gebäuden.