DGB erwartet Tausende beim Aktionstag gegen Sozialabbau

Nürnberg (dpa/lby) - Tausende Arbeitnehmer wollen am Samstag in Nürnberg unter dem Motto «Hart verdient!» gegen Sozialabbau demonstrieren. Hauptrednerin bei der Kundegebung in der Nürnberger Innenstadt wird die Vorsitzende der Gewerkschaft IG Metall, Christiane Benner, sein. Nürnberg ist eine von bundesweit 15 Großstädten und die einzige in Bayern, in denen die Aktion zeitgleich stattfindet.

Im Mittelpunkt der Proteste stehen Reformpläne der Bundesregierung in den Themenfeldern Arbeit, Gesundheit und Rente. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften kritisieren drohende Verschlechterungen bei sozialer Sicherheit und Arbeitnehmerrechten. Sie fordern stattdessen Reformen, die den Sozialstaat zukunftsfest machen, ohne die Beschäftigten zusätzlich zu belasten.

Der Aktionstag soll auch die politische Debatte auf Bundesebene begleiten. Die Reformpolitik von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist umstritten. Während viele Reformen mit deutlichen Einschnitten auch für die Arbeitnehmer für unumgänglich halten, sind andere der Auffassung, dass weitere Belastungen für Arbeitnehmer unzumutbar sind.