Die Sonne gibt ein Zwischenspiel

München (dpa/lby) - Nach einer klaren und kalten Nacht kommt heute in ganz Bayern die Sonne hervor. Der Deutsche Wetterdienst erwartet sowohl im Süden als auch im Norden großenteils blauen Himmel mit nur wenigen Wolken. Damit ist zur Freude von Oktoberfest-Besuchern und Schaustellern in München mit gutem Wiesnwetter zu rechnen. Allerdings bleibt es eher kühl, voraussichtlich steigen die Temperaturen nur am Untermain über 28 Grad. Im restlichen Freistaat liegen die Höchstwerte bei 19 Grad.

Bereits in der Nacht ziehen Wolken auf, zudem sind im Norden des Freistaats Regenschauer und auch kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Der Donnerstag sieht wenig freundlich aus: Die Meteorologen erwarten in Nordbayern starke Bewölkung, in der ersten Tageshälfte zudem Schauer von Oberfranken bis zum Bayerischen Wald.

In Oberbayern und Schwaben sieht es ähnlich aus, der Wetterdienst erwartet wechselnde bis starke Bewölkung, in Niederbayern und im östlichen Oberbayern auch Schauer und mögliche kurze Gewitter. Die Höchstwerte werden demnach bayernweit unter 20 Grad liegen.