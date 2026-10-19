Die Sonne kehrt für zwei Tage zurück

München (dpa/lby) - Nach einem grauen Wochenende kommt heute und am Dienstag vielerorts in Bayern die Sonne zum Vorschein. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für weite Teile des Freistaats nach anfänglichem Hochnebel sonniges Wetter bei Höchstwerten bis zu 17 Grad an der unteren Donau und in den tieferen Lagen Frankens. Ausgenommen sind der Nordosten Oberfrankens sowie Teile Schwabens und des südwestlichen Oberbayerns: Dort sollen sich dichte Bewölkung beziehungsweise zäher Hochnebel länger halten.

Laut Wetterdienst wird es heute allerdings recht windig, im Bayerischen Wald und den übrigen Mittelgebirgen im Osten Bayens sind sogar starke bis stürmische Böen zu erwarten.

Am Dienstag wird es weniger windig, aber ansonsten sind die Aussichten ähnlich: nach Auflösung des morgendlichen Nebels oder Hochnebels eher freundlich. Die Höchstwerte erreichen bis zu 18 Grad am Alpenrand, ansonsten im Süden bis zu 15 Grad. Im Norden des Freistaats bleibt es mit höchstens 13 Gerad etwas kühler.

Danach hat es mit dem Sonnenschein aber voraussichtlich schon wieder ein Ende: Der Mittwoch wird laut DWD-Prognose bayernweit regnerisch.