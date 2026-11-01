Drei Autos schleudern auf schneeglatter A7 in Leitplanke

Seeg (dpa/lby) - Plötzlicher Schneefall hat auf der Autobahn 7 bei Seeg im Ostallgäu zu einem Unfall mit drei Autos geführt. Ein Mensch wurde dabei leicht verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die Autobahn ist in Richtung Würzburg für die Bergungsarbeiten bis auf weiteres gesperrt.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge begann es am Sonntagmorgen zwischen den Anschlussstellen Füssen und Nesselwang zu schneien. Drei Autos gerieten auf der schneeglatten Autobahn ins Schleudern und rutschten in die Leitplanke. Ob die Autos schon mit Winterreifen ausgerüstet waren, konnte die Sprecherin nicht sagen. Trümmerteile verteilten sich über die gesamte Fahrbahn. Alle drei Wagen müssen abgeschleppt werden.