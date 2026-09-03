Eine Achterbahn im Fußballstadion: Bayerns Kane begeistert

Osnabrück (dpa) - Eine Achterbahn im Fußball-Stadion? Gibt es! Zumindest an einem der packenden Abende im DFB-Pokal. Der Schauplatz: die Bremer Brücke. Unter dem Motto «VfL Osnabrück geht ab wie Achterbahn» ließen die Fans kurzerhand vermummte Puppen eine Achterbahnfahrt auf den Rängen machen. Eine Anspielung auf das Auf und Ab des Clubs, der derzeit in der zweiten Liga spielt.

Das Pokalspiel gegen Rekordgewinner FC Bayern verloren die Osnabrücker mit 1:4 - trotz eines Traumtores zur Führung bereits in der fünften Minute. «Das war Wahnsinn», kommentierte Bayern-Coach Vincent Kompany den spektakulären Distanzschuss in den Winkel von Robin Meißner.

Kanes großes Kompliment

Beeindruckt von der Atmosphäre zeigte sich Bayerns Doppeltorschütze Harry Kane. «Es war unglaublich», betonte der Engländer und schwärmte von der Stimmung in deutschen Stadien generell. «Ich habe es vorher schon gesagt: Die Fans in Deutschland sind auf höchstem Niveau», sagte Kane beim Bezahlsender Sky: «Wo auch immer du hinfährst, egal, welche Liga die Mannschaft spielt, es ist immer eine unglaubliche Atmosphäre vor dem Spiel und auch während der Partie.» Nur Achterbahnen im Stadion sind eher selten.