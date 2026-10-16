Einsatz von Neuer auch gegen RB Leipzig fraglich

München (dpa) - Der FC Bayern München muss vielleicht auch im Bundesligaheimspiel gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky) auf Manuel Neuer verzichten. «Wir müssen heute schauen, wie er sich fühlt, und wie die Situation ist. Mehr Info haben wir noch nicht», sagte Trainer Vincent Kompany über den 40 Jahre alten Schlussmann.

Der frühere Nationaltorhüter hatte am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen den FC Augsburg gepatzt und das schnellste Gegentor der Bundesliga-Geschichte kassiert. Wegen Problemen am Fuß musste Neuer am Dienstag in der Champions League beim 3:3 bei Viking Stavanger pausieren. Jonas Urbig vertrat ihn wie gewohnt.

Kahn und Lehmann über Urbig

Die Pause bei Neuer, der tags zuvor noch nicht trainiert hatte, werde «nicht so lange dauern», sagte Kompany. «Ob es morgen oder nächste Woche ist, schauen wir mal. Jetzt soll er erstmal wieder ein besseres Gefühl bekommen und trainieren, wenn er kann.»

Die jüngste Debatte um Urbig, ob der 23-Jährige dauerhaft Nachfolger Neuers werden könne, sieht Kompany gelassen. «Ich kann nicht jede Talkshow bewerten», meinte der Belgier, nachdem sich die früheren Nationaltorhüter Oliver Kahn und Jens Lehmann skeptisch geäußert hatten.

«Dass Jonas jetzt in dieser Diskussion ist, ist schön für uns, weil wir die Situation selbst so entwickelt haben. Wir haben diese Situation Schritt für Schritt entstehen lassen. Wir wussten vorher, irgendwann kommt diese Diskussion», erläuterte Kompany.

Musiala nicht im Training

Neuer sei ein «Riesenteil dieser ganzen Geschichte. Ohne Manu geht das nicht, ohne seine Präsenz, ohne seine Führung in dieser Zeit.» Kompany sprach von einer «guten Konstellation» beim FC Bayern mit dem Torhütergespann. «Viele würden sich das wünschen. Alles ist, wie es sein muss.»

Offensivstar Jamal Musiala fehlte zuletzt im Training. Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic, der gegen Stavanger nicht dabei war, mischte auf dem Rasen dagegen wieder normal mit.