Eisenstange eingesetzt: Streit in Oberfranken eskaliert

Coburg (dpa/lby) - Bei einer Schlägerei mit mehreren Menschen in Oberfranken soll ein Mann mit einer Eisenstange zugeschlagen haben. Vorangegangen sei ein Streit zwischen einem anderen 36-Jährigen und einem 40-Jährigen, teilte die Polizei mit. Der Grund für den Konflikt vor einem Verbrauchermarkt in Neustadt bei Coburg (Landkreis Coburg) ist unklar. Dieser 36-Jährige soll seinem Kontrahenten mehrfach ins Gesicht geschlagen haben.

Daraufhin sollen sich weitere Menschen eingemischt haben, unter anderem der Mann mit der Eisenstange. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde laut Polizei außerdem eine 40-Jährige von ihrem Fahrrad gestoßen. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt. Die zwei 36-Jährigen müssen sich wegen Körperverletzungsdelikten verantworten.