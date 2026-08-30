FC Augsburg empfängt Aufsteiger Schalke zum Saisonstart

Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg startet mit einem Heimspiel in seine 16. Bundesliga-Saison in Serie. Gegner in der mit etwas mehr als 30.000 Zuschauern ausverkauften Augsburger Fußball-Arena ist am Sonntag (17.30 Uhr) Aufsteiger FC Schalke 04.

Für FCA-Trainer Manuel Baum ist es ein spezieller Auftakt. Er will seinen 47. Geburtstag unbedingt mit einem Sieg gegen seinen Ex-Club feiern. Baum hatte den FCA in der vergangenen Saison als Nachfolger des zuvor erfolglosen Trainers Sandro Wagner noch auf Platz neun geführt. Bei der neuen Zielsetzung denke er in Stufen, sagte Baum. Der Klassenerhalt sei dabei die erste Etappe.