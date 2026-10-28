FC Bayern und Nürnberg im DFB-Pokal gefordert

München (dpa/lby) - Titelverteidiger FC Bayern München und der 1. FC Nürnberg sind heute (20.45 Uhr) als bayerische Vertreter im DFB-Pokal im Einsatz. Beide Vereine streben den Einzug ins Achtelfinale an. Sie stehen dabei vor sehr verschiedenen Aufgaben.

Die Bayern gehen mit Ballon d'Or-Gewinner Harry Kane klar favorisiert ins Heimspiel gegen den Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Fehlen wird weiterhin der erkrankte Cheftrainer Vincent Kompany. Auch Kapitän Manuel Neuer ist noch nicht wieder einsatzfähig. Im Tor wird ein weiteres Mal Jonas Urbig stehen.

Klose: Leverkusen «ins Wanken bringen»

Die Nürnberger müssen beim Bundesliga-Topclub Bayer 04 Leverkusen antreten. Das Zweitliga-Team von Miroslav Klose ist dort klarer Außenseiter. «Für uns ist es ein Highlightspiel. Wir wollen den Favoriten ins Wanken bringen», sagte Klose. Das Achtelfinale wird dann Anfang Dezember ausgetragen.