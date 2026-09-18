FC Bayern will sich für Wiesn-Besuch einstimmen

München (dpa) - Der FC Bayern München will sich am Freitag (20.30 Uhr/Sky) mit dem vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze auf seinen traditionellen Wiesn-Besuch einstimmen. Am Vorabend des Beginns des Oktoberfestes ist der 1. FC Union Berlin in der Allianz Arena zu Gast. Der Fokus gelte Berlin, sagte Trainer Vincent Kompany. Am Sonntag geht es für das Starensemble dann ins Festzelt.

Neu ist für die Münchner in diesem Jahr eines: Erstmals findet während des Oktoberfestes kein Bundesliga-Spiel des FC Bayern statt. Grund dafür ist das neue Länderspielfenster. Das sei ganz gut, meinte Kompany. Die Spieler würden zur Nationalmannschaft reisen, Trainer und Betreuer könnten mit den Familien das Volksfest genießen. Mit einem Sieg gegen Berlin würden die Münchner zumindest vorübergehend von Platz vier an die Spitze vorrücken.