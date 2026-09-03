Feuer auf Klinikdach: Sechs Verletzte und hoher Schaden

Parsberg (dpa/lby) - Beim Brand auf dem Dach eines Klinik-Neubaus in Parsberg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) sind sechs Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet das Dach während Abdichtungsarbeiten in Brand. Vier Arbeiter erlitten demnach leichte Rauchvergiftungen. Ein weiterer Arbeiter kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Auch ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Das Feuer war laut Polizei am Mittwochnachmittag beim Aufbringen von Bitumenschweißbahnen ausgebrochen und breitete sich auf der rund 500 Quadratmeter großen Dachfläche aus. Mehrere Propangasflaschen seien dabei explodiert, kiloschwere Metallteile bis zu 150 Meter weit geschleudert worden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden zwischen 700.000 und 800.000 Euro. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.