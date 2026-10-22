Frau in Tram belästigt – Fahrer kommt ihr zu Hilfe

München (dpa/lby) - Ein Tramfahrer hat einer 21 Jahre alten Frau in München geholfen, die in der Straßenbahn sexuell belästigt worden sein soll. Der Fahrer ließ die Frau in seine Kabine und verständigte die Polizei, wie diese mitteilte.

Ein 22-Jähriger soll die Frau in der Nacht zum Mittwoch angesprochen und anschließend mehrfach am Oberschenkel berührt haben. Obwohl sie ihn mehrfach aufgefordert habe, damit aufzuhören, soll der Mann nicht von ihr abgelassen haben.

Die alarmierten Polizisten nahmen den Verdächtigen noch in der Straßenbahn fest. Gegen ihn wird wegen sexueller Belästigung ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.