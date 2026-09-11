Frau verletzt sich bei Fahrt in Traktorschaufel schwer

Neunburg vorm Wald (dpa/lby) - Auf dem Rückweg von der Forstarbeit hat sich eine 51-Jährige in Neunburg vorm Wald (Landkreis Schwandorf) schwere Verletzungen zugezogen. Die Familie hatte in einem Waldstück Holz bearbeitet, wie ein Polizeisprecher schilderte. Auf der Rückfahrt am Donnerstagabend saßen die Frau und ihr 17-jähriger Sohn in der Schaufel des Traktors, den ihr Ehemann steuerte.

Der 52-Jährige übersah nach Angaben der Polizei jedoch einen Baum und fuhr frontal mit der Schaufel gegen ihn. «Hierbei wurde das Bein der Frau eingeklemmt.» Die Schwerverletzte kam zwar rasch mit einem Rettungshubschrauber in eine Regensburger Klinik. Doch trotz umgehender Operation konnte ein Teil des Beines nicht mehr gerettet werden, wie der Polizeisprecher auf Nachfrage schilderte.