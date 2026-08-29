Fünf Verletzte bei Unfall an Autobahnauffahrt

Wörth an der Donau (dpa/lby) - Fünf Menschen sind bei einem Unfall in Wörth an der Donau (Landkreis Regensburg) verletzt worden. Unter ihnen befanden sich drei Kinder, wie die Polizei mitteilte.

Demnach soll es zum Unfall gekommen sein, als eine Autofahrerin am Freitag auf die Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main einbog. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen der Polizei einen entgegenkommenden Wagen. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Autos zusammen.

Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrer sowie drei Kinder im entgegenkommenden Wagen leicht verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden von insgesamt 50.000 Euro, so erste Schätzungen der Polizei.