Gerlach wirbt für Präventionstag am Montag

München (dpa/lby) - Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) wirbt für den Bayerischen Präventionstag am Montag. Bayernweit sind ihrem Ministerium zufolge mehr als 430 Veranstaltungen angemeldet - von Demenztests über einen Rauschbrillenparcours in Augsburg bis hin zu Einblicken in die Prävention psychischer Erkrankungen.

Ihr Ziel sei es, dass die Menschen in Bayern möglichst viele Lebensjahre gesund und mit guter Lebensqualität verbringen könnten, sagt Gerlach. Dazu könne jeder selbst beitragen. «Die Vielfalt der Angebote zeigt, wie viele Seiten Prävention hat.» Dabei gehe es etwa um ausreichend Bewegung, gesunden Schlaf, Stressreduktion und seelische Gesundheit. Prävention müsse dabei nicht kompliziert sein, betont die Ministerin. Oft gehe es um kleine Impulse, die sich gut in den eigenen Alltag einbauen ließen.