Gerüst kippt weg – Zimmerer stürzt in die Tiefe

Rimbach (dpa/lby) - Ein Zimmerer ist im niederbayerischen Rimbach (Landkreis Rottal-Inn) mehrere Meter tief von einem Gerüst gestürzt und schwer verletzt worden. Der 33-Jährige war laut Polizei mit Dacharbeiten an einem Einfamilienhaus beschäftigt, als ein Kranführer den Drehturmkran schwenkte.

Dabei soll sich eine Tragschlaufe am Gerüst verhakt und dieses nach hinten gekippt haben. Der Zimmerer sei dadurch ins Straucheln geraten und von dem Gerüst gestürzt. Beim Aufprall auf dem Betonboden habe sich der Mann schwer verletzt.

Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Gegen den Kranführer werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.