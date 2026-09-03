Gesundheitsamt warnt vor Blaualgen in mehreren Badeseen

Weilheim (dpa/lby) - Wegen einer Massenentwicklung von Blaualgen rät das Gesundheitsamt Weilheim-Schongau vom Baden ab. Betroffen seien mehrere Gewässer im Landkreis, darunter der Dorfweiher in Eglfing, der Koppenbergweiher in Habach und der Eckenbühler Weiher in Obersöchering, teilte das Landratsamt mit. Untersuchungen des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hätten die Cyanobakterien bestätigt.

Die Blaualgen können den Angaben zufolge Giftstoffe bilden. Hautkontakt könne zu Reizungen führen, das Verschlucken von Wasser zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Besonders gefährdet seien kleine Kinder, die am Ufer spielen und das Wasser schlucken und Hunde, die die krank machenden Bakterien beim Trinken und Ablecken des Fells aufnehmen.

Das Gesundheitsamt rät laut Landratsamt, auf das Baden zu verzichten, solange das Wasser grünlich getrübt ist oder Schlieren, Schaum oder Algenteppiche zu sehen sind. Als Faustregel gelte: Wer knietief im Wasser stehe und die eigenen Füße nicht mehr sehe, solle nicht baden.

Am Bismarckweiher in Steingaden, wo im August ebenfalls Blaualgen nachgewiesen worden waren, habe sich der Zustand des Gewässers dagegen sichtbar gebessert. Eine endgültige Entwarnung gebe es aber erst nach Vorliegen der Laborbefunde.