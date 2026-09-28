Grenzpolizei stellt mehr als 1.000 Oxycodon-Tabletten sicher

Furth im Wald (dpa/lby) - Fahnder der Grenzpolizei haben im Zug von Prag nach Deutschland einen 26-Jährigen mit mehr als 1.000 Tabletten des verschreibungspflichtigen Schmerzmittels Oxycodon festgenommen. Der Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten hatten den Mann bereits am Donnerstag bei Furth im Wald (Landkreis Cham) im Zuge der Schleierfahndung kurz nach der Einreise aus Tschechien kontrolliert. Da er nicht nachweisen konnte, dass er das Medikament legal besaß, wurden die Tabletten sichergestellt und der 26-Jährige festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg erließ ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Haftbefehl. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt nun wegen des Verdachts der illegalen Einfuhr sowie des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.