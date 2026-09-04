Güterschiff mit rund 1.000 Tonnen Sand läuft auf Felsen auf

Passau (dpa/lby) - Ein mit rund 1.000 Tonnen Sand beladenes Güterschiff ist in der Donau bei Passau auf einen Felsen aufgelaufen. Nach Polizeiangaben wurde die Schifffahrt in diesem Bereich für rund drei Stunden gesperrt.

Demnach kam das Schiff am Donnerstag aus der Slowakei und war in Richtung Passau unterwegs. Es habe sich zunächst nicht aus eigener Kraft befreien können. Erst nach rund drei Stunden rutschte das Schiff den Angaben zufolge vermutlich wegen einer Veränderung des Wasserstandes vom Felsen und kam frei.

Bei einer späteren Untersuchung des Güterschiffs konnten keine Schäden festgestellt werden, hieß es. Den Angaben zufolge war es für die Passage zu stark beladen. Gegen den Schiffsführer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Er durfte die Fahrt unter Beachtung des aktuellen Wasserstandes fortsetzen.