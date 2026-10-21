Hausbewohner löscht Feuer – Mann kommt ums Leben

Breitbrunn am Chiemsee (dpa/lby) - Bei einem Wohnungsbrand in Breitbrunn am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) ist ein Mann ums Leben gekommen. Ein Hausbewohner hatte das Feuer in der Dachgeschosswohnung bemerkt und gelöscht, wie die Polizei mitteilte.

Als die Feuerwehr am Dienstagabend eintraf, war das Feuer bereits aus. Die Einsatzkräfte mussten die Brandstelle lediglich nachlöschen. Bei dem Toten handelt es sich mutmaßlich um den 30-jährigen Wohnungsinhaber, die Identität war zunächst nicht abschließend geklärt. Der Hausbewohner erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung gibt es nach Angaben der Polizei nicht.