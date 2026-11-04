Herrenloses Gepäck am Ostbahnhof - zwei Bahnsteige gesperrt

München (dpa/lby) - Wegen eines herrenlosen Gepäckstücks hat die Polizei am Ostbahnhof in München zwei Bahnsteige gesperrt. Ein Entschärfungsteam soll den Gegenstand untersuchen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Ostbahnhof sei aber weiter per S- und U-Bahn erreichbar, alle anderen Bahnsteige außer den betroffenen 3 und 4 nutzbar. Zur Dauer des Einsatzes konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen.

Der Ostbahnhof ist einer der wichtigsten Verkehrsknoten Münchens, sowohl für den Stadtverkehr als auch für den Regionalverkehr. Er liegt an der Stammstrecke, der zentralen S-Bahn-Achse durch die Innenstadt. Viele S-Bahn-Linien halten dort und verbinden ihn mit Hauptbahnhof, Marienplatz und den Außenbezirken im Osten und Süden. Er ist zudem ein wichtiger Umsteigepunkt zwischen S-Bahn, U-Bahn, Tram und Bus.