Himmlisches Klassentreffen mit 20 Christkindern

Neustadt b. Coburg (dpa/lby) - Das wohl berühmteste Christkind Deutschlands kommt auch: Nora Falk, das Nürnberger Christkind, ist heute zu Gast in Neustadt b. Coburg beim «Christkinder-Symposium». Insgesamt treffen sich nach Angaben der Organisatoren rund 20 Christkinder aus Nordbayern, um sich gemeinsam auf ihre himmlische und weihnachtliche Rolle vorzubereiten.

Denn in wenigen Wochen geht es für die meisten Christkinder los: Sie eröffnen Weihnachts- und Adventsmärkte, besuchen Schulen, Kitas oder Seniorenheime. In vielen Städten und Orten gibt es inzwischen junge Frauen und Mädchen, die als Weihnachtsengel oder Christkinder diese Aufgaben übernehmen.

Der Prolog des Christkinds

Am bekanntesten freilich ist die Rolle des Nürnberger Christkinds, das jedes Jahr den weltberühmten Nürnberger Christkindlesmarkt mit dem Prolog eröffnet. Für den Part als Christkind gibt es ein offizielles Bewerbungsverfahren, ein professionelles Styling und viele weitere Vorbereitungsschritte, denn schließlich sind viele, viele Kameras auf das Christkind gerichtet.

Nora Falk werde den anderen Christkindern für Fragen zur Verfügung stehen, teilten die Organisatoren mit. Außerdem gehe es in Workshops um das selbstbewusste Auftreten vor Kameras oder bei Terminen und um den sicheren Umgang mit Social Media. «Die Präsenz in der Öffentlichkeit kann herausfordernd sein», heißt es. Veranstaltet wird das Symposium von der Metropolregion Nürnberg, dem Regionalmanagement Coburg, der kultur.werk.stadt Neustadt und der Tourismusregion Coburg-Rennsteig.